Boston Dynamics, il robot Spot presto in vendita

Candido Romano,

Boston Dynamics è famosa ormai in tutto il web per i suoi robot che stupiscono e inquietano allo stesso tempo. Molti di questi sono ancora in stato di prototipo avanzato: alcuni esempi sono Atlas, un robot umanoide che ultimamente è stato mostrato mentre fa parkour, oppure Handle, pensato più per la logistica. L’azienda sta però per raggiungere il suo primo traguardo, cioè il lancio e la vendita del suo primo robot.

Si chiama Spot e anch’esso è stato negli scorsi mesi protagonista di alcuni video. Si tratta di un robot con quattro “zampe” e una testa telescopica che può afferrare diversi oggetti. Attualmente è protagonista di vari test, mentre svolge diversi compiti tra cui quello della consegna di pacchetti o sorveglianza.

Here’s @BostonDynamics’ SpotMini robot offering a very real dog a peace offering of a cuddly toy. Peace in our time ! pic.twitter.com/DCnGgexMD5 — James Vincent (@jjvincent) June 5, 2019

Ne ha parlato The Verge, intervistando anche il CEO Marc Raibert, che ha detto: “Stiamo solo apportando alcune modifiche finali al design, li abbiamo testati senza sosta“. Attualmente però non c’è una data di lancio, ma sicuramente arriveranno tra qualche mese e non oltre il 2019. Una dimostrazione di Spot, come si vede in video, è stata data alla conferenza Re:MARS di Amazon, quella dove è stato mostrato anche Prime Air.

Questo particolare robot è stato mostrato quindi a Las Vegas in un evento dedicato alla robotica, ma anche all’esplorazione spaziale. La prima sera della conferenza un paio di robot Spot si sono mescolati alla folla, supervisionati da due dipendenti della Boston Dynamics che controllavano le macchine usando tablet da gaming modificati.

Ogni robot Spot ha telecamere 3D che possono mappare ambienti come cantieri, identificare i pericoli e i progressi dei lavori. Quando viene equipaggiato con un braccio robot, ha una flessibilità ancora maggiore, in grado di aprire porte e manipolare oggetti.