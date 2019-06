Motorola One Action, tre fotocamere posteriori?

Luca Colantuoni,

Un mese fa Motorola ha annunciato il One Vision, uno smartphone di fascia media con schermo 21:9 e fotocamera frontale in-display. In base alle ultime indiscrezioni, il produttore statunitense avrebbe pianificato il lancio di una versione più economica denominata One Action.

Per quanto riguarda la parte frontale non dovrebbero essersi molte differenze. Anche per il Motorola One Action è infatti previsto uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2520×1080 pixel) e rapporto di aspetto 21:9. Questo “formato cinema” permette di vedere i film senza le barre nere (che però verranno mostrate ai lati dei video 16:9). Il foro nell’angolo superiore sinistro ospita la fotocamera frontale, probabilmente da 12,6 megapixel (quella del One Vision ha un sensore da 25 megapixel).

Le due principali novità sono visibili sul retro. Invece della cover in vetro, Motorola avrebbe scelto una cover in plastica per ridurre i costi produttivi e quindi il prezzo finale. Lo smartphone dovrebbe però avere tre fotocamere posteriori. Per quella principale si prevede un sensore da 12,6 megapixel (quella del One Vsion è da 48 megapixel). Non sono note al momento le risoluzione delle altre due fotocamere.

Il One Action dovrebbe inoltre integrare un processore octa core Exynos 9609, 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage. Altre possibili specifiche sono le seguenti: moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.500 mAh con tecnologia TurboPower (15 Watt).

Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie in versione stock. Il nome indica infatti che One Action è uno smartphone Android One. Il prezzo sarà inferiore a quello del One Vision (299,99 euro), forse 249,99 euro.