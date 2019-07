Filippo Vendrame,

ASUS offre ai suoi clienti alcuni interessanti modelli di tablet pc. Trattasi di prodotti dotati sia del sistema operativo Android che Windows 10. In realtà, i prodotti dotati del sistema operativo Windows 10 non possono essere visti come dei veri tablet pc ma una volta che la tastiera è stata scollegata, l’utilizzo diventa molto simile. ASUS, quindi, offre diverse soluzioni ai suoi clienti che potranno scegliere il modello più idoneo alle proprie esigenze.

I tablet pc Android sono sicuramente più indicati all’intrattenimento offrendo agli utenti una buona piattaforma per i giochi e per la fruizione di contenuti multimediali come i video. I prodotti Windows 10, invece, sono maggiormente indicati alla produttività visto che è possibile eseguire qualsiasi programma sviluppato per la piattaforma della casa di Redmond. Ovviamente, le soluzione Android e quelle Windows presentano costi molto differenti tra loro e si rivolgono a target diversi.

Tablet ASUS: 3 modelli top

ASUS ZenPad 10 (↑)

ASUS ZenPad 10 è un interessante tablet pc Android caratterizzato da un display da 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel. La piattaforma hardware poggia su di un processore MediaTek abbinato a 2 GB di memoria RAM e a 16 GB di storage espandibile attraverso le memorie microSD. Un prodotto ottimo per navigare su Internet, giocare e per guardare film. Appena discreta la componente multimediale.

Pro : portabilità, android

Prezzo di 263,70 euro. (Trova le offerte su Amazon)

ASUS Transformer Mini (↑)

ASUS Transformer Mini è un PC 2 in 1 caratterizzato da un peso di appena 620 grammi e da una tastiera staccabile da 250 grammi. Grazie alla velocissima Wi-Fi 802.11ac e alla eSIM 4G LTE integrata, gli utenti saranno sempre connessi. Il design elegante e leggero è completato da una finitura premium e dai colori Icicle Gold o Slate Grey. La scheda tecnica parla di un display da 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel, Intel Atom x5-Z8350, 4 GB LPDDR3-SDRAM e 128 GB eMMC.

Pro : Windows 10, portabilità, tastiera scollegabile

Prezzo di 299,90 euro. (Confronta le migliori offerte su Amazon)

ASUS Transformer Book (↑)

ASUS Transformer Book è sottile appena 9 millimetri e pesa solo 580g. Anche con la tastiera collegata, T101HA anche in viaggio è molto leggero e semplice da usare: soli 19 mm con un peso di circa 1 kg. Transformer Book T101HA viene fornito con Windows 10 preinstallato. La scheda tecnica mette in evidenza un display da 10,1 pollici, processore Intel Atom x5-Z8350, 4 GB di RAM DDR3, 64 GB EMMC e scheda grafica condivisa.

Pro : Windows 10, portabilità

Prezzo di 299 euro. (Trova le offerte scontate su Amazon)

Come scegliere (↑)

La scelta deve essere fatta in base alle proprie necessità. Se l’obiettivo è quello di puntare su di un dispositivo per giocare, per fruire di una navigazione veloce e per vedere tanti film, allora il modello Android è sicuramente il più indicato. Agile e leggero, assolve ai suoi compiti senza problemi. Se invece si cerca un prodotto trasversale in grado di garantire anche funzionalità legate alla produttività, allora i modelli con Windows 10 sono sicuramente i migliori visto che permettono di fare un po’ tutto.

La scelta della redazione (↑)

Probabilmente, puntare sul modello ASUS Transformer Mini è la scelta migliore. Può essere tranquillamente usato come un tablet pc permettendo di navigare e guardare film senza problemi. Scollegandolo alla tastiera, grazie a Windows 10, può diventare un fedele compagno di lavoro per chi viaggia molto in mobilità. Ovviamente, le specifiche non sono da prodotto di fascia premium ma complessivamente garantisce una buona usabilità nei classici scenari d’uso quotidiani.