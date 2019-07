Nokia 8.2, fotocamera pop-up, 5G e Android Q?

Luca Colantuoni,

HMD Global dovrebbe annunciare nei prossimi mesi almeno tre nuovi smartphone. Oltre ai Nokia 6.2 e Nokia 7.2 si prevede il lancio del Nokia 8.2 che, in base alle ultime indiscrezioni, dovrebbe avere caratteristiche molto interessanti. Il produttore finlandese avrebbe infatti scelto un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale, un modem 5G e Android Q.

Finora HMD Global ha annunciato smartphone con cornici tradizionali, notch (normali e a goccia) e un foro nello schermo. Il prossimo step sarà probabilmente la fotocamera frontale pop-up del Nokia 8.2 che, in base alle informazioni ricevute dal sito MySmartPrice, avrà un sensore da 32 megapixel. La diagonale non è nota, ma potrebbe essere maggiore dei 6,18 pollici del Nokia 8.1, considerato che il nuovo design permetterà di ridurre le dimensioni complessive.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per quanto riguarda il processore si ipotizza la presenza dello Snapdragon 735. Questo chip, non ancora annunciato da Qualcomm, sarà realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri (come lo Snapdragon 855) e dovrebbe integrare un modem 5G. Il Nokia 8.2 potrebbe essere quindi il primo smartphone di fascia media compatibile con le reti di nuova generazione.

Non ci sono ulteriori dettagli sulle specifiche, ma si prevedono almeno due fotocamere posteriori con ottiche Zeiss, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri e audio Nokia OZO surround. Il sistema operativo (forse Android Q) sarà sicuramente in versione stock, essendo il Nokia 8.2 uno smartphone Android One, come tutti i recenti modelli. L’annuncio è previsto per il mese di settembre.

