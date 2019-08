Amazon rimette in sconto Echo Dot

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che fossero interessati ad acquistare uno smart speaker con Alexa. Amazon ha deciso di scontare il suo Echo Dot che potrà essere acquistato a 49,99 euro. Una piccola promozione che permette di rendere più leggero il costo di uno dei prodotti più interessanti di Amazon che consente di sfruttare tutti i vantaggi di Alexa.

Echo Dot è uno smart speaker che può essere controllato tramite comandi vocali, senza dover utilizzare le mani, che si connette ad Alexa per riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le ultime notizie, fornire le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per la Casa Intelligente compatibili e molto altro ancora. Grazie all’altoparlante integrato, gli utenti possono ascoltare musica in streaming da Amazon Music, Spotify, TuneIn e altri servizi musicali con un suono ricco e potente.

Grazie ai 4 microfoni a lungo raggio, Echo Dot è in grado di percepire anche da lontano o in ambienti rumorosi, i comandi vocali delle persone.

Inoltre, attraverso l’app Alexa è possibile installare delle Skill aggiuntive, cioè dei veri e propri addon che permettono di ampliare le funzionalità dello smart speaker.

Un prodotto, dunque, che offre il pieno accesso alle funzioni di Alexa senza dover andare a spendere cifre importanti. Gli utenti Prime possono, inoltre, ricevere quanto acquistato sfruttando la spedizione in 1 giorno.

Questa promozione si somma a quella lanciata sul Fire TV Stick alcuni giorni fa e ancora attiva e che permette di acquistare questa chiavetta multimediale a 29,99 euro.