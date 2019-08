Netflix su Nintendo Wii: come usarlo

Marco Locatelli,

Non tutti dispongono di una smart tv in grado di avviare con un semplice input del telecomando Netflix. Sono molte, infatti, le persone che ancora hanno un televisore “normale” e quindi sfruttano dei dispositivi esterni per poter accedere alla popolare piattaforma di video streaming on demand. Spesso anche le console possono adempiere perfettamente a questo compito, e pure la poco fortunata Nintendo Wii U.

Vale la pena sottolineare che la (decisamente più amata) Nintendo Wii supportava in passato l’app Netflix, ma con la sospensione del Canale Wii Shop il 30 gennaio 2019 tutti i servizi di streaming video, incluso Netflix, non sono più disponibili per gli utenti della Wii originale.

Quindi, al momento, l’unica console Nintendo che supporta Netflix è Wii U, disponibile nelle seguenti aree geografiche: Stati Uniti, in Canada, America Latina, Europa (Italia compresa), Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

Come configurare Netflix su Wii U

Per connettere Nintendo Wii U all’account Netflix, dalla schermata principale, è necessario seguire la seguente procedura.

In primis, ecco come scaricare l’app.

Dal GamePad della Wii U, seleziona l’icona con la borsa gialla per il Nintendo eShop.

Nel Nintendo eShop, seleziona la casella di ricerca nell’angolo in alto a destra del GamePad.

Cerca Netflix e seleziona OK sulla tastiera visualizzata sullo schermo.

Seleziona Netflix tra i risultati della ricerca.

Seleziona Scarica.

Seleziona nuovamente Scarica per confermare.

Seleziona Avanti per procedere.

Seleziona Scarica.

Seleziona Continua

Terminato il download, procedi come segue.

Accedi a Netflix (usa i pulsanti del GamePad della Wii U per selezionare e controllare Netflix. Non è possibile utilizzare il touchscreen).

Dalla pagina iniziale di Nintendo Wii U, seleziona l’icona Netflix.

Una volta avviata l’applicazione, seleziona Accesso abbonati.

Inserisci il tuo indirizzo email Netflix e la password, quindi seleziona Continua.

Funzionalità Netflix su Wii U

Tra le funzionalità, è possibile scorrere le locandine dei film o selezionare il pulsante “cerca” per cercare i film per titolo, regista o attore. La risoluzione disponibile per lo streaming arriva fino a 1080p. I titoli con il simbolo HD – come riporta la pagina ufficiale di Netflix – si possono guardare in alta definizione, se la connessione a Internet supporta una velocità di almeno 5 megabit al secondo.

L’icona Audio e sottotitoli permette di attivare i sottotitoli o l’audio in un’altra lingua durante la riproduzione, se disponibili per la serie TV o il film.