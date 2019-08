WhatsApp, effetto Boomerang come su Instagram

Candido Romano,

WhatsApp come Instagram, come riporta il sempre ben informato WABetainfo è in arrivo anche sull’app di messaggistica istantanea una funzione molto amata dagli utenti, cioè l’effetto Boomerang per i video in loop. Questa funzione è attualmente in sviluppo e non dovrebbe mancare molto per il rilascio, anche se non si parla ancora di un periodo d’uscita preciso.

L’effetto Boomerang su WhatsApp arriverà prima su iOS e solo in un secondo momento su Android. Bisogna ribadire che la nuova funzionalità non è presente nell’ultima beta disponibile. L’effetto Boomerang non è comunque una novità assoluta, dato che è presente su Instagram dal 2015, prima come app separata ma poi è stata integrata direttamente nel social network delle immagini.

Gli sviluppatori di WhatsApp ci hanno lavorato nelle ultime settimane per ridurre al minimo la presenza di bug. Arriverà come sempre prima agli utilizzatori della versione beta. Come funziona? L’effetto Boomerang su WhatsApp sarà praticamente identico a quanto già visto su Instagram, cioè riprodurre brevi video in loop di una durata massima di sette secondi.

In futuro questa nuova opzione sarà disponibile all’interno del pannello “Video type”, cioè quello che consente di convertire un video in una GIF. Tutti i contenuti dotati di effetto Boomerang potranno poi essere condivisi con i contatti, oppure essere inseriti tra gli aggiornamenti dello Stato.

Facebook continua quindi a trasportare le feature da un’app all’altra della sua scuderia. L’obiettivo finale sarà quello di unire le chat e i primi passi sono stati già compiuti. Facebook ha inoltre recentemente annunciato che sia WhatsApp che Instagram avranno un nome modificato su App Store e Google Play, per sottolineare “chi comanda”.