Huawei Matebook, offerte Amazon Agosto 2019

Filippo Vendrame,

Sino al primo settembre 2019 su Amazon è possibile trovare la promozione “Huawei Week“. Per tutto questo periodo, il colosso dell’ecommerce ha deciso di offrire in forte sconto molti dei più gettonati prodotti dell’azienda cinese. Gli interessati potranno trovare, per esempio, gli apprezzati Huawei Matebook. Non solo notebook perché Amazon offre anche tablet pc, router 4G WiFi e molti altri gadget ad alto tasso di tecnologia di Huawei.

Una promozione molto ghiotta che permette di mettere le mani su prodotti anche di fascia premium risparmiando cifre molto importanti. E per gli iscritti al programma Amazon Prime la promozione è ancora più vantaggiosa. Per questi clienti, i prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon potranno arrivare nelle loro mani in appena un giorno lavorativo.

Ecco quindi una selezione delle migliori offerte della promozione “Huawei Week” proposta da Amazon che terminerà, si ricorda ancora, il primo settembre.

Huawei Matebook, le migliori offerte di Amazon

Huawei MateBook X Pro : Intel Core i7-8550U, Scheda Grafica Dedicata GeForce MX150, 8 GB di RAM, SSD Interno da 512 GB a 1399,99 euro (Acquista su Amazon)

: Intel Core i7-8550U, Scheda Grafica Dedicata GeForce MX150, 8 GB di RAM, SSD Interno da 512 GB a 1399,99 euro (Acquista su Amazon) Huawei Matebook D : Processore Intel Core i5-8250U, 2.4 GHz, RAM 8 GB DDR3, SSD 256 GB a 649,99 euro (Acquista su Amazon)

: Processore Intel Core i5-8250U, 2.4 GHz, RAM 8 GB DDR3, SSD 256 GB a 649,99 euro (Acquista su Amazon) Huawei Matebook D : Processore AMD Ryzen 5 R5-2500, 2 GHz, con Grafica Mobile AMD Radeon XFR a 549 euro (Acquista su Amazon)

: Processore AMD Ryzen 5 R5-2500, 2 GHz, con Grafica Mobile AMD Radeon XFR a 549 euro (Acquista su Amazon) Huawei MateBook 13 : Intel Core i5-8265U, Sensore Impronte, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Intel HD Graphics 620 a 749,99 euro (Acquista su Amazon)

: Intel Core i5-8265U, Sensore Impronte, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Intel HD Graphics 620 a 749,99 euro (Acquista su Amazon) Huawei MateBook D: Intel Core i3-8130U, 8 GB RAM, 256 GB SSD a 449,99 euro (Acquista su Amazon)

Huawei Week, altre offerte