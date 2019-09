Windows 10, novità per l’Xbox Game Bar

Filippo Vendrame,

Microsoft continua a lavorare per migliorare Windows 10 anche sul fronte del gaming. All’inizio dell’anno, la casa di Redmond ha apportato diversi ed importanti miglioramenti all’Xbox Game Bar del suo sistema operativo di punta. La “Barra di gioco” permette agli utenti di gestire alcune funzionalità del computer e di tenere sotto controllo una serie di informazioni sul PC durante le partite senza mai doverle interrompere.

Per esempio, è possibile disporre di widget che consentono di regolare il volume del gioco o monitorare l’utilizzo della CPU, della GPU e della RAM. Inoltre, gli utenti potranno pure controllare la riproduzione dei brani musicali durante le sessioni di gioco e tanto altro ancora. Con il passare del tempo, l’Xbox Game Bar è stata ulteriormente affinata e nelle ultimissime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento che ha introdotto alcune interessanti novità sempre lato gaming.

Mike Ybarra di Microsoft, attraverso il suo account su Twitter, ha fatto sapere che l’Xbox Game Bar ha introdotto un contatore per il frame rate ed un pannello per i risultati. Trattasi di funzioni molto richieste da parte degli utenti. Nello specifico, il contatore per il frame rete, come fa ben intuire il nome, mostra i fotogrammi al secondo (FPS) di ogni gioco che si sta eseguendo. Una funzione utile che permette di valutare le prestazioni del titolo sul proprio computer.

La seconda novità permette di tenere traccia con maggiore facilità dei propri progressi nei giochi nel tempo. Queste novità sono disponibili all’interno del nuovo update dell’Xbox Game Bar (Barra di gioco) che è scaricabile all’interno del Microsoft Store.

Si ricorda, infine, che l’Xbox Game Bar fa parte di un progetto più ampio di Microsoft di offrire agli utenti un’esperienza di gioco completamente rinnovata all’interno di Windows 10.