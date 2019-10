Surface Laptop 3 15 pollici anche con CPU Intel

Filippo Vendrame,

Il Surface Laptop 3 che Microsoft ha di recente presentato è un prodotto molto interessante e rappresenta un convincente upgrade rispetto al modello precedente. In particolare, la nuova variante da 15 pollici con gli inediti processori AMD Ryzen Surface Edition ha destato molta curiosità. Il modello con schermo da 13,5 pollici adotta, invece, i performanti processori Intel di decima generazione. Quello che, però, la casa di Redmond non ha detto durante la presentazione è che i Surface Laptop 3 da 15 pollici potranno essere acquistati anche con processori Intel.

Questa ennesima variante del nuovo Surface Laptop 3 sarà a disposizione solamente per gli utenti aziendali e potrà essere acquistata attraverso i rivenditori autorizzati o direttamente dal Microsoft Store Online. Effettivamente, verificando la pagina dedicata ai Surface per le aziende anche sul Microsoft Store italiano si legge chiaramente che tutti i modelli disponibili adottano solamente i processori Intel di decima generazione. Prezzi, in Italia, a partire da 1269 euro. Trattasi di una scelta sicuramente curiosa. In ogni caso, se l’interesse fosse per i Surface Laptop con i nuovi processori AMD Ryzen Surface Edition, non si dovrà fare altro che acquistare questi modelli “consumer” senza alcun problema dai normali rivenditori online.

Anche per gli utenti aziendali, il nuovo Surface Laptop 3 può essere già ora ordinato con disponibilità dal 22 ottobre. Si ricorda che rispetto al precedente modello, sono stati introdotti nuovi processori più potenti, è stata aggiunta la tanto richiesta porta USB-C e il rivestimento in Alcantara è solo opzionale. Inoltre, Microsoft ha rivisto il design interno per garantire la possibilità di una più facile riparazione.