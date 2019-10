MacBook Pro 16 appare nella beta di Catalina

Marco Grigis,

Il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, il laptop che Apple potrebbe presentare tra poche settimane, appare nell’ultima beta di macOS Catalina consegnata agli sviluppatori. È quanto rivela MacRumors, sottolineando come il device sia apparso in alcune icone all’interno di macOS 10.15.1. Naturalmente, dalle parti di Cupertino non è giunta alcuna conferma in merito all’esistenza di questo device.

Le icone in questione, scovate da alcuni sviluppatori, mostrano il nuovo MacBook Pro da 16 pollici – probabilmente un device che andrà a sostituire l’edizione da 15 – nelle colorazioni argento e grigio siderale. Ancora, i nomi del file relativi a queste rappresentazioni grafiche contengono entrambi la numerazione “16”, un fatto che contribuisce a confermare ulteriormente l’esistenza del laptop.

MacRumors ha eseguito ulteriori analisi, scoprendo come le due icone siano associate a un inedito “MacBookPro16,1”. L’attuale versione dei MacBook Pro da 15 pollici, invece, vede come denominazione di modello il codice “MacBookPro15,1”.

Del possibile arrivo di un MacBook Pro da 16 pollici si discute ormai da parecchi mesi. Apple avrebbe infatti intenzione di lanciare un dispositivo che, mantenendo lo stesso form-factor e le dimensioni della versione da 15 oggi in commercio, possa incorporare uno schermo più generoso. Questo obiettivo potrebbe essere reso possibile dalla presenza di cornici più ridotte, in stile iPad Pro.

Ancora, il nuovo laptop potrebbe caratterizzarsi per la presenza di una rinnovata tastiera, non più con meccanismo “a farfalla” come nelle ultime generazioni, per evitare i malfunzionamenti che Apple ha dovuto fronteggiare di recente. Al momento, non sono note altre caratteristiche hardware, quali ad esempio la tipologia di processore prescelto, ma le prestazioni potrebbero essere molto simili ai MacBook Pro da 15 pollici di alta fascia attualmente in commercio.

Considerato come Apple non abbia ancora inoltrato alcun invito per la stampa, per un classico evento di ottobre dedicato alla linea iPad e MacBook Pro, alcuni analisti sospettano il gruppo di Cupertino abbia deciso di rinviarne la presentazione all’inizio del prossimo anno.