Ebay, codice sconto sino a 100 euro

Filippo Vendrame,

Ebay anticipa il Black Friday con un codice sconto che permetterà di ottenere uno sconto del 5% o sino a 100 euro sull’acquisto di una vasta selezione di prodotti tech tra cui smartphone, tablet, computer, indossabili e tantissimo altro ancora. Trattasi di una promozione davvero molto ghiotta che consente di ottenere un bel risparmio sull’acquisto di molti prodotti, anche particolarmente ambiti. Un’occasione di risparmio molto interessante per chi volesse, magari, anticipare lo shopping di Natale 2019 per acquistare già qualche regalo.

Approfittare di questa opportunità è davvero molto semplice. La prima cosa da fare è scegliere il prodotto desiderato ed inserirlo all’interno del carrello. Prima di effettuare il pagamento, sarà sufficiente inserire il codice sconto PREGALI19 per ottenere la riduzione del prezzo. Infine, si potrà effettuare il pagamento del bene desiderato. La promozione è valida sino al prossimo 17 novembre. Tutti i prodotti offerti sono venduti dai partner certificati di eBay. Dunque, gli acquisti possono essere fatti in tutta sicurezza. Il codice sconto, in realtà, vale anche per i prodotti non tech anche se sono questi i prodotti che saranno sicuramente maggiormente acquistati grazie a questa promozione.

Tra i prodotti che si potranno comprare approfittando del codice sconto si menzionano, per esempio, l’Apple iPhone 11 a partire da 739 euro (Acquista su eBay), oppure lo Xiaomi REDMI NOTE 7 a 159,99 euro (Acquista su eBay), oppure ancora il Huawei P30 Pro a 639,99 euro (Acquista su eBay). Tutti oggetti che potranno contare su di uno sconto del 5% o sino a 100 euro.

Tutte le informazioni aggiuntive su questa promozione sono disponibili all’interno del sito ufficiale di eBay.