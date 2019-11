Nuovo Microsoft Edge RC: download e installazione

Filippo Vendrame,

Nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato che il nuovo browser Edge basato su Chromium debutterà ufficialmente in forma stabile per tutti il prossimo 15 di gennaio 2020. Contestualmente, ha fatto pure sapere di aver iniziato a rilasciare la versione release candidate (RC) del browser che permette di toccare con mano l’applicativo in una versione quasi definitiva. Tutti gli interessati a provarlo, dunque, possono farlo senza problemi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La versione release candidate del nuovo Edge è disponibile attraverso il canale di sviluppo Beta. La build che lo identifica è la numero 79.0.309.11. Curiosamente, chi decide di scaricare le versioni dei rami di sviluppo Dev e Canary del browser, noterà che in questi casi la base è la versione 80 di Chromium e non la 79 della release RC. Questo significa che la versione finale di Edge è destinata ad utilizzare proprio la versione 80 di Chromium.

L’installer pesa molto poco in quanto è necessario disporre di una connessione ad Internet per poter scaricare tutti i file che compongono il browser. L’installazione ed il browser sono localizzati in lingua italiana. Dunque, non ci sarà alcun problema a testare il nuovo applicativo di Microsoft anche perché risulta stabile e privo di particolari criticità.

Va notata una cosa curiosa. Sebbene la casa di Redmond abbia svelato anche un nuovo logo per il suo browser, questo ancora non appare nella versione RC. Possibile, a questo punto, che faccia la sua apparizione solamente all’interno della prossime build dei rami Canary e Dev oltre che nella versione finale del nuovo Edge.