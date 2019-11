Black Friday: Amazon Prime in sconto

Filippo Vendrame,

Gli sconti del Black Friday di Amazon stanno entrando nel vivo. Per chi pensa di fare grandi acquisti potrebbe trovare utile disporre di un abbonamento al servizio Amazon Prime che tra le altre cose offre consegne rapide gratuite su milioni di prodotti. Un modo per poter ricevere rapidamente a casa gli acquisti a patto che siano venduti e spediti da Amazon.

Per i non iscritti è attiva una promozione interessante che permette di aderire ad Amazon Prime con uno sconto di ben 11 euro. Dunque, 25 euro per il primo anno al posto dei canonici 36 euro. L’offerta è valida solamente sino al prossimo 2 dicembre.

Amazon Prime

Offerta disponibile solo per nuovi clienti o per passare da un piano mensile ad uno annuale.

Oltre alle consegne rapide, l’abbonamento ad Amazon Prime permette di accedere a molti altri vantaggi. Per esempio, sarà possibile accedere con anticipo ad alcune promozioni. Inoltre, si avrà la possibilità di poter usufruire di alcuni servizi esclusivi come Prime Video, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Music e tanto altro.

Dunque, un’opportunità davvero molto ghiotta che arriva in un periodo promozionale per lo shopping molto caldo. Maggiori dettagli sull’iniziativa direttamente all’interno della pagina dedicata sul sito di Amazon.