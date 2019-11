Black Friday Amazon 2019: giradischi in offerta

Marco Grigis,

Anche per questo 2019 è giunto l’appuntamento con il Black Friday di Amazon, la tornata di ghiotti sconti antecedente al Natale. Moltissime le offerte per tutte le tasche, con promozioni che permettono di ottenere un grande risparmio: un’occasione irrinunciabile anche per gli amanti della musica e del vinile, che potranno approfittare di prezzi bassi per aggiornare i loro impianti. Ma quale giradischi comprare, tra i tanti resi disponibili sulle pagine di Amazon?

Black Friday Amazon: cosa è, vantaggi

Il Black Friday è una festività di origine statunitense, una giornata di sconti e promozioni antecedente al Natale: questa ricorrenza cade sempre nel primo venerdì successivo alla Festa del Ringraziamento. Con la diffusione dello shopping online, questa tornata di vendite a prezzi vantaggiosi è giunta anche in Italia, con Amazon fra le realtà che più hanno deciso di puntare sull’evento. Durante il Black Friday gli utenti potranno approfittare di migliaia di prodotti a prezzi vantaggiosi, sia disponibili per tutta la durata dell’evento che a tempo limitato, come nel caso delle offerte lampo.



Tutte le offerte Black Friday Amazon

Al Black Friday possono partecipare tutti gli utenti, tuttavia l’occasione è ancora più ghiotta per chi fosse in possesso di un abbonamento Amazon Prime: la sottoscrizione, da 4.99 euro mensili o 36 annuali, che permette di approfittare di spedizioni rapide su migliaia di prodotti, l’accesso a spazio illimitato per l’archiviazione delle proprie fotografie, la visione in streaming di film e serie TV su Amazon Prime Video e molto altro ancora.

Black Friday Amazon: i migliori giradischi

Così come già accennato, il Black Friday Amazon potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rinnovare il proprio impianto per la riproduzione di vinili, sia in 33 che 45 giri. Sono infatti molti gli sconti sul fronte dei giradischi, eccone alcuni da tenere sott’occhio:

1 BY ONE , giradischi vintage con custodia in legno e design classico: dall’estetica intramontabile, questo giradischi riproduce 33, 45 e 78 giri, inoltre incorpora una porta USB per la facile digitalizzazione dei propri vinili. È offerto a 135.99 euro, acquistalo su Amazon;

, giradischi vintage con custodia in legno e design classico: dall’estetica intramontabile, questo giradischi riproduce 33, 45 e 78 giri, inoltre incorpora una porta USB per la facile digitalizzazione dei propri vinili. È offerto a 135.99 euro, acquistalo su Amazon; ION Audio Max LP , giradischi con rifinitura in legno: una proposta per chi si avvicina per la prima volta all’universo dei dischi, dotato di uscite RCA e porta USB, nonché capace di riprodurre dischi da 33, 45 e 78 giri. È proposto a 69.99 euro, acquistalo su Amazon;

, giradischi con rifinitura in legno: una proposta per chi si avvicina per la prima volta all’universo dei dischi, dotato di uscite RCA e porta USB, nonché capace di riprodurre dischi da 33, 45 e 78 giri. È proposto a 69.99 euro, acquistalo su Amazon; ION Audio Mustang LP , giradischi vintage con radio FM incorporata: con un’estetica che richiama gli anni ’50, questo giradischi supporta vinili a 33, 45 e 78 giri, nonché la possibilità di conversione tramite porta USB. È offerto a 111.99 euro, acquistalo su Amazon;

, giradischi vintage con radio FM incorporata: con un’estetica che richiama gli anni ’50, questo giradischi supporta vinili a 33, 45 e 78 giri, nonché la possibilità di conversione tramite porta USB. È offerto a 111.99 euro, acquistalo su Amazon; House of Marley, giradischi Stir It Up: dal design minimalista ma dalla grande potenza, questo giradischi offre la possibilità di riprodurre 33 e 45 giri, nonché di convertirli tramite porta USB. È proposto a 145 euro, acquistalo su Amazon.

Si ricorda che i prezzi riportati, validi solo per la tornata del Black Friday, potrebbero essere soggetti a variazioni.