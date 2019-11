Black Friday Amazon 2019, le offerte sui computer

Matteo Tontini,

Il Black Friday 2019 è finalmente iniziato: tantissime le persone che approfitteranno di questa giornata di sconti per effettuare acquisti. Ci sarà probabilmente chi ha aspettato il 29 novembre per rinnovare la propria lavatrice, aspirapolvere, televisione o comunque per sfruttare la vagonata di offerte che propongono i vari rivenditori. Tra questi c’è Amazon, che come ogni anno propone una marea di prodotti a prezzi convenienti, in tutte le categorie.

Qualcuno sfoglierà le pagine del sito per consultare i prezzi, qualcun altro andrà dritto al prodotto che gli interessa. Da elettrodomestici a smart speaker, passando per smartphone e videogiochi, Amazon piazza offerte sulla stragrande maggioranza degli articoli disponibili: anche offerte sui computer, ovviamente, dispositivi a cui oggi è davvero difficile rinunciare. Le offerte di Amazon sui computer vanno dai PC desktop ai laptop, dunque il Black Friday 2019 potrebbe essere davvero un’occasione ghiotta per comprarne uno.

Computer in offerta su Amazon

Di seguito è possibile dare un’occhiata a una selezione delle migliori offerte sui computer in occasione del Black Friday 2019:

HP All-in-One 24-f1006nl (499 euro) – Questo PC all-in-one offre una straordinaria visualizzazione in una cornice ultrasottile e, grazie al potente processore AMD Ryzen 3 3200U, garantisce ottime performance. Lo Storage SSD è fino a 17 volte più veloce di una tradizionale unità HDD. Un ottimo PC da usare sia per svago che per lavoro.

Acer Aspire 1 A114-32-P34S (229 euro) – Portatile Acer con display da 14 pollici, processore Intel Pentium Silver n5000 e RAM da 4GB e hard disk a stato solido da 64 GB. Un laptop economico, l'ideale per gli studenti o per chiunque debba svolgere del lavoro d'ufficio.

HP 15s-fq0012nl (599 euro) – Notebook che monta un processore i7 di 8° generazione e scheda grafica intel uhd 620, per riprodurre contenuti in 4K e godersi i propri giochi preferiti in 720p, senza la necessità di una scheda grafica dedicata. Batteria dall'autonomia elevata e tecnologia fast-charge per una rapida velocità di ricarica.

HP ProBook 450 G6 (899 euro) – Laptop di fascia alta con un display da 15,6 pollici e doppia unità di archiviazione SSD 512GB e HDD 1TB; un dispositivo sottile, leggero e dotato di tantissime funzionalità, tra cui l'autenticazione multifattore che include un lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale. ProBook 450 G6 monta un processore quad-core Intel Core i7 di 8° generazione e la scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX130.

HP Spectre x360 – 13-ap0017nl (999,99 euro) – Convertibile che offre performance ottimali grazie a un processore Intel Core i5 di 8° generazione e un incredibile display touch. Il design è raffinato ed elegante e il vetro Corning Gorilla NBT resiste a tutte le sollecitazioni a cui è sottoposto lo schermo ogni giorno.