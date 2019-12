Opera 55 per Android scurisce tutte le pagine web

Luca Colantuoni,

La software house norvegese ha annunciato la disponibilità di Opera 55 per Android. La nuova versione del browser include un importante aggiornamento per la modalità notturna (Night Mode) che permette di scurire tutte le pagine web, anche quelle senza supporto per lo specifico foglio di stile. Altre novità riguardano le news e la gestione delle schede. Aggiunto infine il supporto completo per Android 10.

La modalità notturna è ormai presente in molte app, oltre che integrata a livello di sistema operativo. Il suo scopo è ridurre la luminosità dello schermo per non affaticare gli occhi durante l’uso dello smartphone al buio. Spesso viene abbinato un filtro per la luce blu, considerata dannosa per la vista. La Night Mode, presente da tempo in Opera, è stata completamente rinnovata con la versione 55 del browser mobile. Quando attivata viene ridotta la luminosità dello schermo e l’utente può aggiustare la temperatura colore per sopprimere la componente blu. L’impostazione per il dimming consente inoltre di ottenere il “super dark”.

L’attivazione del tema scuro (dark theme) è un altro modo per ridurre la luce emessa dallo schermo. In questo caso viene impostata un’interfaccia scura per il browser. Ma Opera 55 per Android offre un’altra interessante funzionalità, ovvero le “dark web pages“. In pratica, il browser modifica il foglio di stile CSS delle pagine, convertendo lo sfondo bianco in nero e il testo nero in bianco.

Chiaramente anche la tastiera virtuale dovrebbe essere scura, ma se non è disponibile si può sfruttare l’opzione del dimming. La modalità notturna può essere attivata automaticamente in base all’ora del tramonto e dell’alba, utilizzando lo scheduling. Infine, con Opera 55 è stata migliorata la sezione News (supporto di più paesi e lingue, layout a due colonne sui tablet) e aggiunta la possibilità di effettuare lo switch tra le schede con uno swipe sulla barra inferiore.