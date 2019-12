Amazon, regali di Natale last minute: le date

Filippo Vendrame,

Natale è sempre più vicino e lo shopping di questo periodo sta entrando nel vivo con la corsa agli ultimi regali. Amazon ha annunciato le ultime date utili entro le quali i clienti possono acquistare i loro regali e riceverli in tempo per metterli sotto l’albero.

Giovedì 19 dicembre è l’ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre. Invece, lunedì 23 dicembre è l’ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime. Martedì 24 dicembre è l’ultimo giorno per la Consegna Oggi senza costi aggiuntivi con Amazon Prime. Infine, martedì 24 dicembre per è l’ultimo giorno anche per i clienti Prime Now. I regali e la spesa per il cenone di Natale vengono consegnati fino alle 22, in finestre di 2 ore a scelta.

Ma Amazon ha due soluzioni per tutti coloro che non faranno in tempo ad acquistare in tempo un regalo per Natale: i buoni regalo e gli eBook Kindle da regalare. I buoni regalo possono essere utilizzati su milioni di prodotti disponibili su Amazon.it e hanno una validità di dieci anni. Possono essere inviati per e-mail o stamparli e scegliere il design preferito.

Gli eBook Kindle possono essere acquistati e inviati direttamente al destinatario con un messaggio personalizzato tramite la funzione “Acquista per altri”, che si trova nella pagina prodotto di ogni eBook Kindle disponibile su Amazon.it.

Continuano sino al 22 dicembre, invece, le Offerte di Natale di Amazon, con sconti su migliaia di prodotti per rendere lo shopping natalizio più leggero.