Natale Wind: 100.000 premi WinDay

Filippo Vendrame,

Per Natale, Wind ha in serbo una sorpresa speciale. L’operatore arancione, brand di Wind Tre, ha reso noti i dettagli del concorso WinDay del 25 dicembre. In quella data, tutti coloro che sono iscritti al programma fedeltà di Wind, sia i clienti di rete fissa che mobile, potranno esser estratti per vincere ricchi premi. Nello specifico, l’operatore estrarrà ben 100.000 vincitori. Il concorso è riservato ai maggiorenni. I minori potranno comunque dichiarare di aver avuto l’autorizzazione a partecipare da un genitore.

Esclusi dall’iniziativa i clienti business, quelli non in regola con i pagamenti e i dipendenti dell’operatore. In questa specifica iniziativa natalizia, Wind ha deciso di dividere i suoi clienti in due Cluster. Ogni gruppo potrà vincere premi differenti. Nel Cluster 1 rientreranno i clienti mobile ricaricabili iscritti a WinDay con un’offerta voce ed Internet attiva. Nel Cluster 2 rientrano i clienti iscritti a WinDay di rete fissa o di rete mobile Voce Internet consumer Abbonamento o offerta Family con addebito su metodo di pagamento automatico.

Per partecipare, i clienti dovranno semplicemente avviare l’app MyWind del loro smartphone, entrare nella sezione WinDay e tentare la fortuna. Per ogni sessione di gioco si avrà un unico tentativo di vincita. Una volta effettuata la giocata, l’eventuale vittoria sarà comunicata immediatamente.

I premi in palio saranno i seguenti.

Per il CLUSTER 1 – Mobile Prepagati:

98.999 premi WINDAY 5 GIGA

500 Buoni Buono Regalo Amazon.it da 10,00 euro

Per il CLUSTER 2 – Fisso+Postpagati+PrenoTax:

500 Buono Regalo Amazon.it da 10,00 euro

1 Buono Shopping del valore di € 5.000,00

Il Premio “WINDAY 5 GIGA” è l’opzione gratuita di Wind che permette di navigare senza pensieri e senza costi fino a 5 GIGA per 7 giorni. Il Premio “Shopping di Natale” è costituito da buoni spesa Promoshopping cartacei di taglio variabile (25€ o 50€) per un importo complessivo paria a € 5.000,00, spendibili presso le strutture aderenti al circuito (le strutture sono consultabili sul sito: www.promoshopping.it).

Il premio Buono Regalo Amazon.it da 10 euro è un buono digitale che può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti elencati sul sito www.amazon.it.

Maggiori informazioni sul sito del concorso.