Assistente Google, i comandi per gli Oscar 2020

Matteo Tontini,

Google si prepara agli Oscar 2020 mediante aggiornamenti mirati sulla cerimonia di quest’anno, per fornire tutte le informazioni necessarie agli appassionati di cinema. Lo farà sia attraverso il motore di ricerca, sia attraverso Assistente Google.

Digitando nella barra di ricerca “Oscars 2020”, sia sul web che da mobile, gli utenti potranno consultare un hub dedicato a tutte le nomination di quest’anno. Volendo è anche possibile utilizzare la query “nome_attore Oscars” per scoprire gli eventuali premi passati o nomine. Inoltre, nella parte sottostante al carosello di Google News, è comparsa la sezione “Oscars 2020 su Twitter”, per ricevere maggiori informazioni dal social dell’uccellino.

Durante la cerimonia di domenica, Google inserirà video di ABC dei momenti salienti e le foto live da Getty nei risultati di ricerca, mentre aggiornerà l’elenco dei vincitori in tempo reale. La piattaforma di ricerca GIF di Google, Tenor, metterà inoltre a disposizione degli utenti i momenti migliori della cerimonia e del red carpet tramite immagine animata.

Assistente Google, intanto, risponderà alle domande degli utenti sugli Oscar 2020: per esempio, gli si potrà chiedere chi sono i candidati, quando inizia la cerimonia e persino di fare pronostici sui vincitori (o di rivelare per chi fa il tifo). L’assistente domestico risponderà infatti a comandi come:

Hey Google, quando ci sono gli Oscar?

Hey Google, chi è l’attrice nominata per il premio come migliore attrice protagonista?

Hey Google, chi è stato nominato per il miglior film agli Oscar?

Ovviamente Assistente Google non mancherà di fornire informazioni interessanti sui film e sugli attori in lizza per i premi.