San Valentino, dispositivi Amazon in offerta

Luca Colantuoni,

Amazon propone spesso i suoi dispositivi a prezzo scontato, in particolare durante il Prime Day o le festività di fine anno. Le offerte più recenti e valide fino al 12 febbraio sono indirizzate soprattutto agli utenti che cercano un regalo per San Valentino. Invece di fiori e cioccolatini, il gigante dell’e-commerce consiglia vari prodotti, dal Fire TV Stick ai router Eero, senza dimenticare gli Echo, i famosi altoparlanti smart che permettono anche di utilizzare il servizio Amazon Music Unlimited (gratis per 70 giorni).

Tutti i dispositivi in offerta, ad eccezione del Kindle Paperwhite, sono compatibili con Alexa, quindi permettono di accedere al popolare assistente digitale per sfruttare le sue numerose funzionalità. In dettaglio, Amazon offre a prezzo scontato i due Fire TV Stick, con i quali è possibile utilizzare Amazon Prime Video e analoghi servizi di terze parti, come Netflix, TIMVISION, Infinity e DAZN. L’elenco include inoltre sette smart speaker Echo (manca solo Echo Studio) e i router Eero che permettono di creare una rete WiFi mesh.

Ecco i prodotti in offerta fino al 12 febbraio:

I prezzi indicati sono aggiornati al 6 febbraio e possono variare nei prossimi giorni. È consigliabile quindi acquistare il dispositivo desiderato prima di eventuali aumenti. Per la spedizione veloce e senza costi aggiuntivi si può sfruttare il servizio Prime (gratis per 30 giorni).