Huawei apre le HMS Academy in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo aver comunicato la disponibilità di nuove popolari app sullo store ufficiale, Huawei ha annunciato le date e il programma dei corsi HMS Academy riservati agli sviluppatori italiani. Oltre che presso le sedi di Cagliari e Milano sarà possibile seguire le lezione anche in live streaming.

Il produttore cinese aveva comunicato a fine novembre un importante piano di investimenti da 10 milioni di euro per incentivare lo sviluppo di applicazioni utilizzando gli Huawei Mobile Services (HMS), alternativa ai GMS (Google Mobile Services) che non possono essere installati sui nuovi smartphone, a causa del ban imposto dall’amministrazione Trump.

L’azienda di Shenzhen vuole incrementare il numero di app disponibili sullo store AppGallery attraverso una migliore ripartizione dei profitti (85% agli sviluppatori e 15% a Huawei) e una serie di iniziative, come quella annunciata oggi. I primi due appuntamenti della HMS Academy avranno luogo nella sede di Net Value a Cagliari e negli uffici di Milano della divisione Consumer dall’11 al 27 febbraio. Durante le sei lezioni gratuite verranno trattati diversi argomenti, per ognuno dei quali è disponibile un kit di sviluppo (HMS Core, Account Kit, Push Kit, Location Kit, In-app Purchases e Additional Kit).

Gli sviluppatori possono effettuare la registrazione per assistere alle lezioni in aula in questa pagina. Purtroppo le lezioni in live streaming sono già sold-out, in quanto è stato raggiunto il numero massimo di persone (50). Nella stessa pagina è disponibile il programma completo delle sei lezioni con giorno e ora.

I corsi fanno parte dello Huawei Developer Program messo a punto dalla filiale italiana per offrire agli sviluppatori un supporto costante in ogni fase della progettazione delle app e dei servizi.