PlayStation: addio ai forum ufficiali a fine mese

Marco Locatelli,

A fine mese addio ai forum Community e Supporto di PlayStation.com, evidentemente non più prioritari nei piani aziendali per quanto riguarda il servizio clienti e sostituibili da altre piattaforme come i gruppi social o il blog ufficiale PlayStation.

Ad annunciarlo la stessa Sony con un post sul sito ufficiale, che recita:

A partire dal 27 febbraio, i forum Community e del Supporto del PlayStation.com non saranno più disponibili. Vi invitiamo a continuare la conversazione sul PlayStation.Blog, Facebook, Twitter e Instagram. Per il supporto del prodotto, visitare il sito di supporto, Playstation.com/help/. Inoltre, vi invitiamo ad unirvi alle community PlayStation locali.

I forum erano un punto di riferimento per gli utenti che volevano dare opinioni e giudizi sui giochi disponibili per PlayStation 4, ma anche delle altre console targate Sony. Utili anche per dare e ricevere consigli per problemi con console o giochi. Una scelta che una buona fetta di affezionati utenti non ha digerito.

Tuttavia gli stessi potranno continuare a discutere sulla loro console preferita sulla pagine social di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Telegram. Regge anche il PlayStation Blog, portale molo utilizzato dai clienti del monolite nero.

Nel frattempo, di pochi giorni fa la notizia che Sony sta letteralmente “lottando” per non alzare troppo il prezzo di vendita di PlayStation 5. Ma non sarà facile: secondo diverse fonti non ufficiali, in questo momento il prezzo di costruzione della nuova console potrebbe essere quello di 450 dollari, superiore alla stima che IHS Markit fece per PS4 di 381 dollari, venduta poi a 399 dollari al suo rilascio nel 2013. E ciò renderebbe la nuova console significativamente più costosa dell’attuale PS4 Pro da 399 dollari, spesso tra l’altro scontata a 299 dollari.