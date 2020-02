Amazon annuncia Echo Show 8 per l’Italia

Eleonora Busi,

È di oggi l’annuncio dell’arrivo sul mercato italiano di Echo Show 8, l’ultimo nato nella famiglia degli Echo Show. Dotato di uno schermo a 8 pollici, audio cristallino ed un copri-telecamera integrato, il nuovo dispositivo di casa Amazon si presenta al pubblico al prezzo di 129,99€. Versatile ed intuitivo, Echo Show 8 possiede un ampio ventaglio di skill che sfruttano appieno il display smart: ad esempio, sarà possibile riprodurre la propria serie tv preferita, la playlist del momento oppure una ricetta semplicemente attivandola attraverso un comando vocale di Alexa.

Con il nuovo Echo Show 8, tornano alcune funzionalità già collaudate nei suoi predecessori Echo Show 5 ed Echo Show, con schermo da 10″. Fra queste, la possibilità di aggiungere le proprie fotografie ed utilizzarle per personalizzare la schermata iniziale, attraverso diverse modalità come la riproduzione di una presentazione, di un album specifico oppure impostando i propri scatti a rotazione. Un’altra funzione è la possibilità di creare una routine, semplicemente dicendo “Alexa, inizia la mia giornata”: Echo Show 8 fornirà previsioni meteo personalizzate, le notizie del mattino e regolerà la temperatura di casa, se associato ad un termostato compatibile con Alexa.

Un’altra funzionalità di Echo Show 8 sono le videochiamate: sarà possibile rimanere sempre in contatto con i propri amici e familiari, senza che sia necessario l’uso delle mani. Il nuovo dispositivo è infatti compatibile con chi già possiede Echo Spot, Echo Show, l’App Alexa e Skype. Inoltre, se si dispone di Echo Show 8 e di altri dispositivi Echo distribuiti in più stanze della casa, è disponibile anche la funzionalità drop-in per connettersi con gli altri dispositivi Echo presenti nelle altre stanze.

Echo Show 8 sarà compatibile con le oltre 400 skill di sviluppatori terzi già presenti ed ottimizzate per i dispositivi con schermo. Alcuni esempi comprendono famosi portali italiani di cucina, i notiziari in tempo reale e le emittenti radio TV più diffuse in Italia. Ma anche riprodurre video con Vevo, giocare con quiz come Vero o Falso oppure rispondere alla Domanda del Giorno.

Tutti i dispositivi Echo sono realizzati con elementi fondamentali per la protezione della privacy degli utenti, ed Echo Show 8 non è escluso: il nuovo dispositivo Amazon include un pulsante di disattivazione microfoni e telecamera, che li scollega elettronicamente, nonché un indicatore visivo che mostra quando audio e video vengono inviati al cloud. Infine, sempre dal punto di vista privacy, torna il copri-telecamera integrato introdotto già nel predecessore Echo Show 5, che consente di coprire la telecamera senza però compromettere a possibilità di dialogare con Alexa.

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro a 129,99€. Entrambi sono disponibili in pre-ordine da oggi su Amazon.it. Le spedizioni per l’Italia partiranno invece il 26 febbraio.