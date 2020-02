Samsung Galaxy Z Flip, la polvere entra facilmente

Luca Colantuoni,

Dopo aver smontato il Motorola Razr, gli esperti di iFixit hanno sottoposto allo stesso trattamento il nuovo Samsung Galaxy Z Flip. Nonostante l’uso di una particolare tecnologia, la polvere può entrare abbastanza facilmente, impedendo l’apertura completa dello smartphone pieghevole.

Durante la presentazione, Samsung aveva evidenziato la presenza di piccole spazzole in fibra di nylon ai lati della cerniera che impediscono l’ingresso di sporco e polvere. iFixit ha quindi verificato l’efficacia di questa soluzione, inserendo lo smartphone in una busta e aggiungendo polvere viola, come si vede nel video. Il risultato si può “ascoltare” dopo 45 secondi: la cerniera si blocca e lo smartphone non si apre più. In realtà, sia durante la configurazione iniziale che nella pagina di supporto, Samsung scrive che il Galaxy Z Flip non è resistente alla polvere.

Dopo aver smontato la cerniera, iFixit ha notato che le due spazzole in fibra di nylon erano abbastanza pulite. Probabilmente possono bloccare solo l’ingresso di polvere con granulometria maggiore (quella usata per il test è troppo fine). iFixit sottolinea infatti che non rappresenta l’uso reale dello smartphone. Se lo smartphone viene tenuto in tasca o in borsa, quasi sicuramente le spazzole protettive svolgono correttamente la loro funzione.

iFixit ha inoltre confermato che sul vetro ultra sottile (UTG) è presente una pellicola in plastica. Quindi solo questo strato superficiale può essere graffiato facilmente. SamMobile ha inoltre scoperto che, tra il polarizzatore del display e il vetro, c’è un ulteriore strato che assorbe gli urti.

Al termine del teardown, il Galaxy Z Flip ha ricevuto un punteggio di 2 su 10. Ciò significa che eventuali riparazione fai-da-te comportano quasi certamente la rottura dello smartphone.