Target svela nuovi prodotti Apple “Gen X”

Marco Grigis,

Appare sempre più imminente il lancio di nuovi prodotti Apple sul mercato: in attesa di scoprire la data dell’evento primaverile del gruppo di Cupertino, a lasciarsi sfuggire importanti dettagli è Target. Online sono apparsi alcuni leak della catena di vendita a stelle e strisce, pronti a confermare l’esistenza di diversi dispositivi denominati “Gen X”. Come pare abbastanza ovvio, la definizione “X” è una sorta di segnaposto in attesa di scoprire i nomi ufficiali scelti dalla mela morsicata.

Sono diversi i dispositivi apparsi all’interno dell’inventario di target, tutti molto interessanti. Si parte da “AirPods (X Generation)” con un prezzo da 399 dollari, un fatto che suggerirebbe sul mercato l’arrivo della tecnologia AirPods anche per cuffie over-ear, oltre che per comuni auricolari. Vi è poi una “Apple TV Gen X”, proposta a 180 dollari, così come due misteriosi “Apple iPhone Touch X Generation” e “Apple Watch Series X Bands”.

In merito alla disponibilità di un nuovo iPod Touch, evidentemente la società di Cupertino non ha intenzione di rinunciare a questo device, nonostante sia oggi largamente soppiantato da smartphone e tablet. Per quanto riguarda Apple Watch, invece, i nuovi cinturini in questione dovrebbero riferirsi alle edizioni già in commercio dello smartwatch, considerando come le nuove versioni di questo device vengano solitamente presentate in autunno.

Naturalmente, i listini di Target vanno presi con le pinze, poiché non è dato sapere se provengano effettivamente da indiscrezioni di Cupertino o rappresentino semplicemente dei segnaposto voluti dalla catena di commercio, in base a previsioni interne sui futuri dispositivi targati mela morsicata. Non resta che attendere ancora qualche settimana: pare che l’evento Apple possa tenersi il prossimo 31 marzo.