Marco Locatelli,

Assassin’s Creed Ragnarok ha una data di uscita? Secondo quanto pubblicato su uno store online, quello che si vocifera essere il prossimo capitolo della saga Ubisoft potrebbe sbarcare sugli scaffali dei negozi il 29 settembre 2020.

Ovviamente si tratta di un’informazione da prendere con le pinze, anche perché Assassin’s Creed Ragnarok non è ancora nemmeno stato confermato da Ubisoft e, inoltre, stando ai suoi predecessori la finestra di lancio è sempre stata il mese di ottobre: Odyssey uscì il 5 ottobre 2018, Origins il 27 ottobre 2017. Tuttavia pure fine settembre potrebbe essere credibile.

Lo store online in questione è Instant Gaming, che sta vendendo delle chiavi online del gioco, nella cui pagina appare una data di uscita: 29 settembre 2020, appunto. Come spesso accade potrebbe trattarsi di una data indicativa, quello che in gergo viene chiamato “placeholder” (segnaposto).