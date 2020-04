Apple TV+ gratis: ecco i contenuti disponibili

Redazione Webnews,

Apple ha deciso di venire incontro a quei milioni di cittadini che, in tutto il Mondo, sono in isolamento domiciliare nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus COVID-19 e lo ha fatto rendendo gratuiti alcuni dei titoli originali disponibili su Apple TV+, il servizio di streaming lanciato lo scorso anno e da qualche mese disponibile anche in Italia.

L’abbonamento ad Apple TV+, complice anche un catalogo piuttosto limitato, ha un costo mensile di 4,99 euro, ma per un periodo limitato alcuni dei contenuti più interessanti saranno visibili anche dagli utenti italiani a costo zero.

L’unica condizione necessaria è avere un Apple ID, ottenibile gratuitamente a questo indirizzo.

I contenuti gratuiti di Apple TV+ sono i seguenti:

La madre degli elefanti

Little America

Servant

Dickinson

For All Mankind

Helpsters

Ghostwriter

Snoopy in the space

Apple non ha precisato fino a quando si potrà godere gratuitamente di questi contenuti, né se ne verranno aggiunti altri nel corso delle prossime settimane, quindi il suggerimento che vi diamo è quello di approfittarne quanto prima, a cominciare dall’ottimo documentario La madre degli elefanti e la serie televisiva For All Mankind.

I più piccoli apprezzeranno sicuramente la serie animata Snoopy in the space, mentre gli amanti del cinema di M. Night Shyamalan troveranno pane per i loro denti grazie all’ambiziosa ed inquietante serie Servant.