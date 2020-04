Google Meet premium gratis fino al 30 settembre

Redazione Webnews,

Google Meet si sta imponendo in questo periodo di isolamento domiciliare come uno dei servizi più utilizzati per effettuare riunioni virtuali e lezioni a distanza.

Già nei giorni scorsi, visto il boom di utilizzo della piattaforma, Google aveva deciso di estendere il periodo di prova gratuito fino al 1 luglio 2020, ma in queste ore l’uso gratuito di Google Meet è stato esteso fino al 30 settembre 2020, due mesi in più che faranno sicuramente comodo a tutte le realtà che non riusciranno a tornare alla normalità prima di quel periodo.

Ad annunciare la novità è stato il CEO di Google e Alphabet Sundar Pichai. L’unica condizione, valida anche in precedenza, è quella di essere un cliente di G Suite o G Suite for Education.

Le funzionalità premium di Google Meet, gratuite fino al 30 settembre 2020, sono:

Meeting con fino a 250 partecipanti per chiamata

Live streaming con fino a 100mila spettatori

La possibilità di registrare gli incontri e salvarli su Google Drive

