Apple annuncia il nuovo iPhone SE: prezzi e specifiche

Apple ha annunciato ufficialmente il nuovo iPhone SE, come vociferato nei giorni scorsi. Una presentazione a sorpresa, vista anche la situazione di emergenza in cui si trova quasi tutto il Mondo, per l’iPhone di fascia media che va a prendere il posto del vecchio iPhone SE lanciato nel 2016 e rimasto in vendita per circa un anno.

A livello estetico il nuovo iPhone SE ricorda in tutto e per tutto l’iPhone 8: display Retina HD da 4,7″ con TrueTone, design in alluminio e vetro resistente e Touch ID nella sua versione più evoluta. Sotto la scocca, però, il nuovo dispositivo di Apple è dotato del chip A13 Bionic, lo stesso di iPhone 11, e un sistema a fotocamera singola definito da Apple il “miglior sistema a singola fotocamera mai visto su un iPhone“.

iPhone SE: le specifiche

Display : Retina HD, LCD widescreen Multi‑Touch da 4,7″ (diagonale) con tecnologia IPS, 1334×750 pixel a 326 ppi, True Tone, Tocco con feedback aptico, rivestimento oleorepellente a prova di impronte

: Retina HD, LCD widescreen Multi‑Touch da 4,7″ (diagonale) con tecnologia IPS, 1334×750 pixel a 326 ppi, True Tone, Tocco con feedback aptico, rivestimento oleorepellente a prova di impronte Dimensioni : 138,4 x 67,3 x 7,3 millimetri

: 138,4 x 67,3 x 7,3 millimetri Peso : 148 grammi

: 148 grammi Capacità : 64 GB, 128 GB, 256 GB

: 64 GB, 128 GB, 256 GB Chip : A13 Bionic, Neural Engine di terza generazione

: A13 Bionic, Neural Engine di terza generazione Resistenza a schizzi, gocce e polvere : Resistenza a schizzi, gocce e polvere

: Resistenza a schizzi, gocce e polvere Fotocamera : Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8, zoom digitale fino a 5x, modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n), stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash True Tone LED con Slow Sync, Panorama (fino a 63MP), Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro e Autofocus con Focus Pixels

: Grandangolo da 12MP, diaframma con apertura ƒ/1.8, zoom digitale fino a 5x, modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n), stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash True Tone LED con Slow Sync, Panorama (fino a 63MP), Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro e Autofocus con Focus Pixels Registrazione video : Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps, registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, registrazione video HD (720p) a 30 fps, Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps, video Time‑lapse con stabilizzazione

: Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps, registrazione video HD (1080p) a 30 fps o 60 fps, registrazione video HD (720p) a 30 fps, Video in slow‑motion (1080p) a 120 fps o 240 fps, video Time‑lapse con stabilizzazione Fotocamera frontale : Foto da 7MP, diaframma con apertura ƒ/2.2, modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n), registrazione video HD (1080p) a 30 fps, Retina Flash

: Foto da 7MP, diaframma con apertura ƒ/2.2, modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e controllo profondità, illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n), registrazione video HD (1080p) a 30 fps, Retina Flash Touch ID : Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home

: Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home Geo­localizzazione : GPS/GNSS integrato, Bussola digitale, Wi‑Fi, Connettività cellulare, microlocaliz­zazione iBeacon

: GPS/GNSS integrato, Bussola digitale, Wi‑Fi, Connettività cellulare, microlocaliz­zazione iBeacon Sensori: Sensore di impronte digitali Touch ID, Barometro, Giroscopio a 3 assi, Accelerometro, Sensore di prossimità e sensore di luce ambientale.

iPhone SE: prezzi e disponibilità

Il nuovo iPhone SE sarà disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED) a partire da 499 euro. Sarà possibile acquistare iPhone SE anche con rate a partire da 14,95 euro al mese o al prezzo di 359 euro con permuta di un vecchio iPhone attraverso il sito ufficiale di Apple e tramite gli Apple Store non appena potranno riaprire anche in Italia.

I pre-ordini partiranno dalle 14:00 di venerdì 17 aprile, mentre le spedizioni partiranno da venerdì 24 aprile 2020 anche in Italia. Questo il dettaglio dei prezzi a seconda della capacità del dispositivo:

iPhone SE (64 GB): 499 euro

iPhone SE (128 GB): 549 euro

iPhone SE (256 GB): 699 euro