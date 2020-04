AirPods & AirPods Pro: pioggia di sconti su Amazon

Giacomo Martiradonna,

Su Amazon la serie AirPods e AirPods Pro è in super-offerta, con sconti che arrivano anche a 60€ in meno rispetto al prezzo di listino ufficiale. Le scorte per ora tengono, ma vi diamo un paio di consigli per approfittare della promo finché durano.

Prima di tutto, se vi interessa davvero un prodotto, non aspettate troppo: di solito le fluttuazioni di prezzo durano pochi giorni, se non poche ore; dunque conviene fare presto. Inoltre, non lasciatevi spaventare dall’indisponibilità in magazzino: quando trovate un prezzo tanto vantaggioso, mettete gli auricolari nel carrello e completate l’acquisto in ogni caso. Tanto, 1. l’addebito avviene solo al momento effettivo della spedizione, e avete sempre tempo di annullare l’ordine. E 2, per i prodotti molto gettonati come quelli Apple, i magazzini vengono rimpinguati continuamente; dunque è lecito aspettarsi sempre attese molto ridotte.

Detto ciò, ecco le super offerte Amazon del momento sugli auricolari Apple.

AirPods con custodia di ricarica

È la seconda generazione degli auricolari di Cupertino. Si accendono automaticamente e si collegano all’istante, si configurano in modo “auto-magico” con tutti i dispositivi Apple e per attivarli bassa pronunciare il comando “Ehi Siri”. Questo modello è dotato di astuccio di ricarica Lightning: va collegato alla corrente per la ricarica.

AirPods con custodia di ricarica wireless

È lo stesso identico modello di AirPods di cui sopra, ma con una differenza fondamentale: la custodia supporta anche la modalità di ricarica wireless. Tra le due, questo è il modello che consigliamo (anche perché, se comprate la custodia di ricarica a parte in un secondo momento, costa molto di più).

AirPods Pro

È il non plus ultra nel suo segmento di mercato. Oltre oltre 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica wireless, cancellazione attiva del rumore per un suono immersivo, Modalità trasparenza per ascoltare i rumori della città col sottofondo musicale e infine cuscinetti in tre taglie in morbido silicone.

Sono resistenti all’acqua e al sudore, e supportano tutte le funzionalità di configurazione e uso degli AirPods tradizionali.