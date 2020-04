Pendrive SanDisk da 256GB in offerta su Amazon

Giacomo Martiradonna,

Sì, ci sono il WiFi e il Bluetooth, mentre su iPhone e Mac c’è AirDrop. Ma la verità è che un pendrive prima o poi torna sempre utile per passare documenti e file da un computer all’altro, o magari per visualizzare un film HD sulla smart tv; e coi prezzi a cui si aggirano oggigiorno, non ha davvero senso non tenerne uno sempre a portata di mano. Soprattutto quando càpitano offerte come quella di oggi su Amazon: con 42,99€ vi portate a casa una chiavetta USB SanDisk Ultra Fit da 256GB capiente e performante a soli 42,99€.

SuperOfferta Amazon Pendrive SanDisk

Non sono solo capienti. I pendrive di SanDisk sono incredibilmente veloci, sia in lettura che scrittura. Sono perfetti per trasferire file audio video, giochi e per accedere senza rallentamenti ai contenuti in HD o 4K; in effetti, costituiscono il complemento ideale di laptop, console di gioco e autoradio.

Raggiungono velocità di lettura fino a 130 MB/sec e velocità di scrittura fino a 15 volte superiori rispetto a quella consentita dalle unità USB 2.0 standard; per intenderci, bastano meno di 30 secondi per trasferire un film da PC a chiavetta.

E poi, ha un design estremamente lineare e minimalista. Una volta inserito nella USB 3.0, praticamente, sparisce alla vista. Inoltre, include il software SecureAccess fornito dal produttore che permette di protegge la vostra privacy con password e crittografia AES a 128-bit.

Tutta la serie Ultra Fit è in super offerta. Meglio approfittarne finché dura.