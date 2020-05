Antifurto smart: proteggere casa con meno di 100€

Giacomo Martiradonna,

Molti utenti pensano ad un sistema di allarme come dissuasore: un aggeggio complicato e costoso che suona come un ossesso quando si registra un tentativo di effrazione. Peccato che tutti questi dispositivi soffrano del medesimo problema: più sono sofisticati, e più sono difficili da gestire per un utente normale. E così, prima o poi, si finisce col dover chiamare il tecnico con tutto quel che comporta in termini di fastidio, lunghe attese e soprattutto costi.

Per come la vediamo noi, invece, ha più senso un sistema economico e smart, facile da gestire e soprattutto invisibile; una scelta che rende la manutenzione ordinaria e straordinaria alla portata di chiunque, e dunque libera dalla dipendenza del tecnico di turno. Inoltre, ha il vantaggio di passare inosservata, perché i ladri non si aspettano di trovarla. E fidatevi di noi: parliamo a ragion veduta.

Pertanto, in luogo di un sistema da 1.000€ che dopo 2 anni richiede altre centinaia di Euro in batterie e telecomandi più l’intervento tecnico, noi andiamo controcorrente, e vi suggeriamo una classe di prodotti completamente diversa che permette di sapere in tempo reale se una finestra è stata aperta, o se c’è una persona in casa mentre siete fuori, con una banale notifica Push sul telefonino. Il tutto senza stendere neppure un cavo, e soprattutto per meno di 100€.

Kit Base Koogeek

Il Kit Koogeek Sistema di Sicurezza Domestica include diversi accessori in un unico pacchetto:

Hub Zigbee: Un piccolo dispositivo che controlla tutti gli altri attraverso il protocollo Zigbee che è molto performante ed efficiente. Basta collegarlo al router di casa.

Sensore di movimento: Un piccolissimo sensore di movimento PIR che offre un monitoraggio di 110 ° sia di giorno che di notte, fino a una distanza massima di 8 m. Dai nostri test si è rivelato molto sensibile.

Sensore porta: Basta attaccarlo coi nastri biadesivi inclusi su una finestra o una porta, e verrete istantaneamente avvisati con una notifica sullo smartphone quando quest'ultima viene aperta o chiusa.

Sensore Temperatura e Umidità: Una variazione improvvisa della temperatura implica che una finestra o una porta sono state aperte. È un campanello d'allarme molto preciso, difficile da notare (per i ladri) e soprattutto da ingannare.

Il sistema funziona con l’app proprietaria Koogeek Life oppure con la più diffusa Smart Life (che consigliamo). In generale, installazione e configurazione sono molto semplici e alla portata di tutti. Inoltre, il sistema si integra con Alexa, Assistente Google e IFTTT per creare automazioni e scenari di tutti i tipi.

Videosorveglianza

Non appena si riceve un allarme da uno dei sensori ambientali e di movimento, l’ideale sarebbe potersi connettere ad un sistema di videosorveglianza WiFi. Ne esistono per tutte le tasche. Qui di seguito trovate i nostri candidati migliori; una è Blink, marchio di Amazon perfettamente compatibile con Alexa che include spazio Cloud gratuito, e l’altra è Reolink con pannello solare per ambienti esterni.

Con Cloud Compreso Telecamera Blink per interni Sistema di telecamere per la sicurezza domestica Blink, per interni, con rilevatore di movimento, video in HD, batterie usa e getta. 99,99 € su Amazon

Il Non Plus Ultra Reolink Argus 2 con Pannello Solare Reolink Argus 2 con Pannello Solare HD 1080P Telecamera di Sicurezza Esterna Ricaricabile a Batteria Sensore di Luce stellare e WiFi. 97,29 € su Amazon 162,29 € risparmi 65 €