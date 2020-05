Amazon Echo, come far riconoscere altre voci ad Alexa

Redazione Webnews,

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, comprende già di default i comandi vocali che le si impartiscono e le domande che le si pongono anche grazie alle skill di terze parti, senza bisogno di una particolare personalizzazione, ma non tutti sanno che per un’esperienza ancora più personale con Alexa è possibile addestrarla a riconoscere la nostra voce e quella di tutti i componenti del nostro nucleo familiare.

I vantaggi sono molteplici. A seconda di chi dà il comando o fa la domanda, Alexa si comporterà di conseguenza. Se, ad esempio, vogliamo mettere un evento in calendario, Alexa sarà in grado di riconoscere chi ha fatto la richiesta e creerà l’evento nel calendario personale di quella persona. E lo stesso vale per le liste delle cose da fare, i messaggi ricevuti e inviati, gli acquisti e le playlist musicali di Amazon Music Unlimited.

Come impostare un profilo vocale Alexa

Per personalizzare la vostra esperienza con Alexa il primo passaggio da eseguire è la creazione di un profilo vocale. È sufficiente aprire l’app Alexa per iOS e Android e recarsi nelle Impostazioni. Da lì dovete scegliere la voce Il tuo profilo e selezionare Crea.

Seguendo le indicazioni a video dovrete ripetere quattro frasi così da far riconoscere ad Alexa la vostra voce. Al termine della breve procedura potrete procedere con l’aggiunta di ulteriori profili vocali.

Come far riconoscere altre voci ad Alexa

Per aggiungere altri profili vocali e far riconoscere ad Alexa altre voci oltre alla vostra, vi servirà lo smartphone della persona che volete aggiungere o, in alternativa, le sue credenziali di accesso ad Amazon.

Una volta inserite le credenziali di accesso ad Amazon nell’app Alexa, la procedura guidata vi permetterà di aggiungere un nuovo utente allo stesso dispositivo Echo con Alexa e, al pari della procedura per l’aggiunta del primo profilo vocale, sarà richiesto alla persona di pronunciare una serie di frasi per l’apprendimento di Alexa.

A questo punto due o più profili vocali, gestibili ciascuno tramite il proprio account di Amazon, potranno convivere con Alexa ed essere riconosciuti per ogni singolo comando dato ad Alexa. Questo apre la strada a una personalizzazione senza precedenti: ciascuno avrà le proprie playlist musicali, il proprio calendario, le proprie liste e molto altro.