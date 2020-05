Business webcam Logitech: 3 prodotti a meno di 200€

Giacomo Martiradonna,

Lentamente, forse più lentamente di quanto avremmo sperato, stiamo tornando alla normalità dopo l’epidemia di Coronavirus che sta flagellando il mondo. O forse, bisognerebbe dire che stiamo tornando ad una nuova normalità, in cui ci si sposterà molto meno di prima; in cui l’interazione umana dovrà essere ridotta al minimo. Un mondo in cui il lavoro a distanza, il cosiddetto smart working, e l’homeschooling, cioè le lezioni da remoto, diventano la prassi in tutti i contesti in cui siano praticabili.

Per far fronte a queste inedite necessità (che poi, a dire il vero noi la necessità la sentivamo pure prima, ma vabbè), occorre una nuova classe di dispositivi che permettano di ottenere un adeguato livello di qualità e affidabilità. In altre parole, diventerà sempre più importante per i professionisti dotarsi di una connessione decente e soprattutto di una webcam all’altezza che restituisca un video fluido, professionale e gradevole. Ecco perché abbiamo deciso di scandagliare il Web a caccia delle migliori webcam business Logitech a meno di 200€, spedizioni incluse.

Webcam per Streaming, videoconferenze e registrazione con sensore di immagine Ultra HD 4K a 30 FPS o 1080p; offre un video cristallino, frame rate elevati, e un ottimo livello di colori e dettagli. Dispone di una tecnologia di sostituzione dello sfondo, e un campo visivo ottimizzato con zoom digitale 5x, autofocus e tre ‎impostazioni FOV in modo da poter includere più persone in una riunione.

Grazie a RightLight 3 con HDR, infine, consente di registrare flussi e registrazioni in qualsiasi condizione di ‎illuminazione. Il sensore a infrarossi integrato per la sicurezza biometrica, infine, consente di autenticarsi e sbloccare documenti senza dover immettere password.

Il video HD 1080p a 30 fps e il campo visivo diagonale di 78 gradi della Logitech C925-E rendono possibile l’inclusione di tutti i presenti ad una riunione. È certificata per l’uso aziendale, ed è formalmente compatibile con WebEx, MS Lync, Zoom, Lifesize Cloud, Vidyo e Broadsoft. La codifica UVC H.264 libera la larghezza di banda del sistema e fornisce un flusso video più fluido, mentre il meccanismo Clip-and-Go permette di montare la fotocamera da ufficio USB su schermi LCD, notebook, treppiedi, oppure di poggiarla semplicemente sulla scrivania.

La tecnologia Rightlight 2 con correzione automatica della luce HD e messa a fuoco automatica, infine, permettono di produrre immagini luminose e ben contrastate, anche in condizioni di luminosità non ottimale.

Progettata soprattutto per youtuber e vlogger, la Logitech Brio Stream si presta anche ad ambienti professionali grazie alla risoluzione Ultra HD 4K (con qualità Full HD durante le zoomate), e l’HDR integrato.

Quando impostata con risoluzione HD a 1080p raggiunge i 60 fps per un’elevata ‎fluidità, realismo e velocità; è un prodotto nato con la vocazione dello streaming, e in più è dotato un ampio campo visivo regolabile grazie a Logitech Right Light 3. È ideale per docenti, insegnanti di attività sportive, e in generale chiunque abbia bisogno di effettuare streaming live su Twitch o YouTube.