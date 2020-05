Harry Potter e la Pietra Filosofale gratis su Audible

Redazione Webnews,

Audible, il più grande produttore al mondo di audiolibri di proprietà di Amazon, offre periodicamente ai propri utenti la possibilità di ascoltare gratuitamente una serie di audiolibri di primo piano e in questi giorni la scelta di Audible è ricaduta su un libro che mette d’accordo grandi e bambini: Harry Potter e la Pietra Filosofale, primo capitolo della fortunata saga letteraria di J. K. Rowling.

Chi vive una vita particolarmente frenetica sa benissimo quanto possono rivelarsi utili gli audiolibri: si possono ascoltare in mobilità, dall’autobus alla propria automobile, ma anche in casa quando si riordina o si cucina o si svolge qualsiasi altra attività che impedisce l’azione di tenere in mano un libro.

La totale compatibilità di Audible con i dispositivi Amazon Echo rende ancora più semplice l’ascolto degli audiolibri. È sufficiente chiedere ad Alexa di riprendere la lettura per godersi i contenuti più disparati letti da attori e professionisti, non dalla voce poco fluida di Alexa. In alternativa Audible è accessibile anche via browser, anche se l’utilizzo è un po’ più macchinoso, o tramite l’app ufficiale per iOS e Android.

Audible è utilizzabile con una doppia modalità: l’abbonamento mensile al costo di 9,99 euro per accedere all’intero catalogo di oltre 60mila titoli dopo una prova gratuita di 30 giorni, oppure acquistando singolarmente gli audiolibri che si vogliono ascoltare.

C’è però, come anticipato in apertura, la possibilità di ascoltare di mese in mese gli audiolibri che Audible rende disponibile gratuitamente per un periodo limitato di tempo. È il caso di Harry Potter e la Pietra Filosofale narrato dall’attore e doppiatore Francesco Pannofino. L’iniziativa fa parte di Harry Potter At Home per aiutare genitori e bambini durante il periodo di isolamento domiciliare che stiamo vivendo.

Per ascoltare subito Harry Potter e la Pietra Filosofale letto da Francesco Pannofino non vi resta che chiedere ad Alexa di far partire la lettura: la voce di Alexa vi confermerà che si tratta di un’iniziativa gratuita e darà subito il via alla lettura dell’audiolibro.