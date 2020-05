TIM lancia E-learning Card: giga gratis per studiare

Redazione Webnews,

La didattica online è diventata la nuova normalità durante la situazione di pandemia da COVID-19 che stiamo vivendo e chi non ha un abbonamento flat o un’opzione internet con traffico illimitato sa benissimo quali sono le difficoltà di arrivare alla fine del mese con i Giga che si hanno a disposizione.

Videolezioni in streaming e videochiamate consumano banda che, se limitata, diventa davvero preziosa. Per gli utenti di TIM, però, è arrivata la soluzione: E-learning Card è la nuova iniziativa dedicata a tutti i clienti prepagati consumer che necessitano di una connessione senza limiti per la didattica a distanza.

A partire dal 15 maggio, grazie alla collaborazione di TIM col Ministero dell’Istruzione, si potrà navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza, a cominciare da quelle indicate sul sito del MIUR:

WeSchool (Powered by TIM)

Office 365 Education A1

Google Suite for Education

A queste tre piattaforme potrebbero aggiungersene altre. TIM precisa, infatti, che E-learning Card sarà aperta alle ulteriori piattaforme che saranno indicate dallo stesso Ministero dell’Istruzione.

E-learning Card può essere attivata gratuitamente su TIMparty.it e da lì sarà possibile, per chi vorrà, ottenere anche un bundle dati aggiuntivo di 5 Giga al mese per la navigazione dai Paesi UE.