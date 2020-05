Google Meet, come cambiare layout per vedere tutti

Matteo Tontini,

Google Meet è uno strumento di videochiamate adesso gratis per tutti, molto gettonato in questo periodo di distanziamento sociale a causa della pandemia da nuovo coronavirus. Come impostazione predefinita, durante una videochiamata con più partecipanti, l’utente visualizzerà la persona che sta parlando; tuttavia, c’è sempre la possibilità di impostare un’interfaccia a griglia in stile Zoom.

Ecco dunque una brevissima guida per scoprire come vedere tutti i partecipanti durante una videochiamata su Google Meet.

Come cambiare il layout su Google Meet

Per modificare il layout durante una videochiamata, bisogna fare clic sui tre puntini verticali situati in basso a destra e selezionare Change layout (Cambia layout), ovvero la prima voce del menù che compare.

Dopodiché è possibile scegliere una delle opzioni di layout disponibili e lo schermo rifletterà immediatamente le modifiche in background. L’impostazione predefinita è Auto e modifica automaticamente l’interfaccia in base al numero di persone che partecipano alla videochiamata.

Selezionando Tiled (Affiancato) è possibile vedere fino a 16 persone contemporaneamente, nell’ordine in cui si sono unite alla chiamata. Basta passare il mouse sulle immagini per vedere il loro nome. Selezionando Spotlight, invece, chi parla, chi tiene la conferenza o la lezione, avrà maggiore rilievo e riempirà l’intera finestra.

In qualsiasi momento durante una chiamata è possibile fare clic sull’immagine di qualcuno per mettere in evidenza il suo feed video sul proprio schermo. Grazie ai diversi layout è facile concentrarsi su chi sta parlando o su coloro che sono importanti per l’utente.

A proposito della nota app di videochiamate, sul sito è possibile trovare una guida per scoprire come usare gli effetti visivi su Google Meet.