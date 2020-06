Nuovo MacBook Air, sconto di 103€ su Amazon

Giacomo Martiradonna,

Sono stati aggiornati da poco, dunque rappresentano un ottimo investimento per il futuro, e in più non soffrono degli aumenti dell’ultima ora che hanno investito i MacBook Pro; i nuovi MacBook Air di Apple introducono processori più performanti, più spazio d’archiviazione e una tastiera comoda e resistente. E ora, costano oltre 100€ in meno su Amazon, ma conviene fare presto.

È tra i prezzi più convenienti delle ultime settimane: 1.126€ contro i 1.299€ di listino per il modello da 256GB in color Argento; parliamo dunque di uno sconto dell’8% rispetto al prezzo originale, pari esattamente a 103€ in meno.

Li abbiamo recensiti tempo addietro su queste pagine, e sebbene siano identici ai predecessori dal punto di vista dell’estetica esteriore, introducono un display Retina nettamente superiore, più potenza a livello i CPU+GPU, più spazio d’archiviazione ma soprattutto la tastiera con meccanismo a forbice che è stata lanciata (o per meglio dire, re-introdotta alla chetichella) con il nuovo MacBook Pro 16″.

Ecco le caratteristiche complete della macchina:

Display Retina con True Tone

Processore Intel Core i3 dual‑core di decima generazione a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,2GHz)

Intel Iris Plus Graphics

8GB di memoria LPDDR4X a 3733MHz

Archiviazione SSD da 256GB¹

Magic Keyboard

Touch ID

Trackpad Force Touch

Due porte Thunderbolt 3

E vi diamo un consiglio. Le scorte sono agli sgoccioli, ed è possibile che siano esaurite per quando avrete finito di leggere queste parole. Nessun timore: Se davvero vi serve e trovate un buon prezzo, completate comunque l'acquisto per due ragioni. 1. L'addebito parte effettivamente solo nel momento della spedizione, e dunque se trovate di meglio altrove potete sempre annullare l'ordine e 2. Di solito, questo tipo di prodotti vengono rimpinguati continuamente; dunque, è ragionevole pensare che l'attesa duri solo poche ore o un paio di giorni al massimo. Infine, Consiglio Bonus: dalle nostre osservazioni, ci sembra di notare che i prodotti non disponibili godano solitamente di una scontistica più favorevole.

Il Re dei Mouse Apple Magic Mouse 2 Apple Magic Mouse 2, con batteria ricaricabile integrata, leggero e stabile, dotato di superficie Multi-Touch. 74,99 € su Amazon 85,00 € risparmi 11 €