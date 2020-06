Microsoft Surface Headphones 2 disponibili su Amazon

Redazione Webnews,

Nel giorno in cui Microsoft ha ufficialmente lanciato anche in Italia la commercializzazione dei nuovissimi Surface Book 3, più in ordina arrivano anche le cuffie per Surface di nuova generazione, le Surface Headphones 2 in grado di offrire voce, tocco e controlli a portata di mano con 13 livelli di cancellazione attiva del rumore.

Lo spettacolare audio Omnisonic assicura un’immersione totale nella musica, ma anche nei programmi televisivi e nelle chiamate. La pratica manopola posizionata sull’auricolare sinistro permette rapidamente di impostare esattamente il livello del volumi che si preferisce, mentre i due microfoni assicurano una nitidezza senza precedenti.

Le nuove cuffie garantiscono fino a 20 ore di ascolto con una ricarica completa e fino ad un’ora di utilizzo con appena 5 minuti di ricarica. Surface Headphones 2 sono disponibili in due diversi colori, nero e grigio.