Attivare CarPlay su iPhone: come si fa

Redazione Webnews,

Chi prova CarPlay non può più farne a meno. Il sistema di Apple che permette di utilizzare l’iPhone in modo sicuro mentre si è alla guida è ottimo sotto ogni punto di vista e l’integrazione con Siri rende davvero semplice controllare tutta una serie di applicazioni e servizi senza dover distogliere lo sguardo dalla strada.

Se siete in possesso di un iPhone e di un’automobile che supporta CarPlay di Apple, avete già tutto l’occorrente e non vi resta che seguire qualche semplice passaggio per la prima configurazione. Vediamoli insieme.

Metti in moto l’automobile e assicurati che Siri sia attivata sul tuo iPhone;

Collega l’iPhone alla tua auto tramite cavo USB;

Se la tua auto supporta CarPlay in modalità wireless, è sufficiente premere e tenere premuto il pulsante del comando vocale sul volante;

Seleziona la modalità di abbinamento Bluetooth o wireless sull’autoradio;

Sull’iPhone, invece, devi recarti in Impostazioni -> Generali -> CarPlay, fare un tap su Auto disponibili e selezionare la tua automobile.

Non c’è bisogno di scaricare e installare alcuna applicazioni. L’opzione CarPlay è già presente di default sugli iPhone a partire da iOS 12, così da rendere la configurazione ancora più semplice. Tutte le app che avete installato sul vostro iPhone e che sono compatibili con CarPlay mostreranno l’apposita modalità di visualizzazione quando saranno collegate all’automobile.