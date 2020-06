Hub USB-C Ugreen 100W: 6-in-1 in alluminio a 25,99€

Giacomo Martiradonna,

La porta USB-C diventa sempre più diffusa sui portatili e dispositivi elettronici, ma a casa abbiamo ancora tutti accessori e hard disk basati sul vecchio standard; e così, per non soccombere alla schiavitù degli adattatori -che sono minuscoli e si perdono di continuo- molto meglio puntare su un hub USB che invece concentra tutte le porte che vi servono in un’unica connessione. Tipo l’Hub USB-C Ugreen da 100W che costa solo 25,99€ spedizioni incluse, se usate il codice sconto giusto.

Il dispositivo è compatibile coi portatili Windows, Chromebook e Apple, e mette a disposizione ben 6 connessioni diverse in un formato estremamente compatto: 1 x HDMI 4K, 2 x USB 3.0, 2 x Lettore Schede SD/TF, 1 x 100W USB C PD.

Si tratta di un dispositivo leggero ma robusto, con scocca in alluminio (appena 11.5 x 3.6 x 1.3 cm) che può essere usato per il mirroring o l’estensione del display del computer su TV, monitor o proiettore in risoluzione Ultra HD 4K@30hz (3840×2160).

Il lettore di schede TF/SD & USB 3.0 da 5Gbps non richiede driver: basta inserire la scheda nell’hub, e sarà immediatamente disponibile sul computer. Inoltre, la schermatura e i chip di sicurezza integrati riducono al minimo il rischio di interferenze: ciò garantisce il normale funzionamento di mouse, tastiera e dei gingilli Bluetooth wireless.

Infine, l’hub supporta 100W Power Delivery, per ricaricare rapidamente Macbook Pro e portatili molto performanti. Funziona anche con Samsung S10+/ S10/S9/S8/Note 9, o Huawei P30/P20/Mate20, MacBook Pro 2017/ 2018/ 2019, MacBook Air 2018 e 2019, Macbook, Surface Go, Dell XPS 13”e 15”, Huawei Matebook e altri dispositivi USB-C.

Normalmente costa 33,99€, ma se utilizzate il codice sconto VRM4OBWX al momento del checkout, ve lo portate via per soli 25,99€ incluse spedizioni Amazon Prime.

Acquista su Amazon: Hub USB-C Ugreen su Amazon

Inoltre, se contestualmente all’hub, acquistate anche un cavo micro USB Ugreen, ricevete uno sconto immediato di 2€. Basta selezionare “Aggiungi entrambi al carrello” per applicare automaticamente il codice promozionale EUCZREQK.

Acquista su Amazon: Ugreen Cavo Micro USB Ricarica Rapida