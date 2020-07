Horizon Zero Dawn arriva finalmente su PC

Redazione Webnews,

Horizon Zero Dawn, uno dei migliori titoli del 2017 per PlayStation 4, arriva finalmente anche su PC. Sapevamo da tempo che questo sarebbe successo, ma ora abbiamo una data: 7 agosto 2020.

Il titolo di Guerilla Games sarà venduto su Steam e sullo store ufficiale di Epic Games al prezzo di 49,99 euro nella sua Complete Edition che include:

Horizon Zero Dawn

L’espansione The Frozen Wilds

Il costume Ranger della tempesta Carja e l’Arco possente Carja

Il pack Mercante Carja

Il costume da pioniera Banuk e l’Arco da abbattimento Banuk

Il pack Viaggiatrice Banuk

Il pack Guardiana Nora

Horizon Zero Dawn arriverà su PC in una versione migliorata rispetto a quella attualmente disponibile in esclusiva per PlayStation 4 e i motivi sono essenzialmente legati ai limiti della console di casa Sony: avremo la possibilità di sbloccare il frame rate e opzioni per la risoluzione dinamica, la tecnologia HDR e il supporto ai monitor ultrawide.