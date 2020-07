Netflix per iOS migliora la gestione di “Continua a guardare”

Redazione Webnews,

Succede sempre più spesso, complice la moltitudine di titoli che vengono rilasciati ogni settimana, di iniziare a guardare un film o una serie tv su Netflix e di non avere alcuna intenzione di andare avanti. Rimuovere quel titolo dall’elenco di “Continua a guardare” è sempre stato possibile, ma la procedura non era immediata.

Ora, un po’ in ritardo rispetto agli utenti di Android, anche chi utilizza Netflix tramite l’app ufficiale per iOS, può finalmente rimuovere i titoli dalla sezione “Continua a guardare” con un semplice tap. La procedura è semplicissima:

Assicuratevi di aver installato l’ultima versione di Netflix per iOS;

Aprite l’app e, dalla schermata iniziale, scegliete il titolo che volete rimuovere;

Fate un tap sui tre puntini e selezionate l’ultima voce

Netflix rimuoverà subito quel titolo dall’elenco di quelli che dovete finire di vedere, così da lasciare spazio a film o serie TV rimasti in coda e che volete davvero continuare a vedere. Al momento effettuare questa procedura in modo veloce tramite desktop non è possibile, così come farlo tramite l’app ufficiale di Netflix per smart TV o console.