Iliad: 100% di ricarica gratis, la truffa via Sms

Redazione Webnews,

Nuova truffa per gli utenti di telefonia mobile, per ovvi motivi il bacino di utenza maggiormente bersagliato dai furbetti informatici. Stavolta a finire sotto attacco sono gli utenti dell’operatore Iliad, che rischiano di vedersi sottrarre i soldi della propria carta di credito in caso di leggerezza. Sfruttando il nome della nota compagnia telefonica, infatti, i malintenzionati hanno predisposto uno specchietto per le allodole con il quale attirano ignari utenti su un sito esca tramite il quale cercano poi di carpirne le credenziali bancarie.

La truffa del 100% di ricarica gratis Iliad

La truffa prende il via con un Sms che l’utente riceve e contenente il seguente testo: “Iliad: se ricarichi direttamente online Iliad ti regala 100% di bonus”. In calce al testo è presente un link, oltre all’invito ad effettuare la ricarica entro 48 pena la perdita della promozione che dà sostanzialmente diritto al doppio della ricarica. Con un tap sul link, l’utente viene a quel punto reindirizzato all’indirizzo Internet offerta-iliad.it, che seppur sia stato realizzato graficamente bene e molto simile al sito ufficiale di Iliad, non ha nulla a che vedere con l’azienda.

All’interno di questa pagina realizzata ad arte, il cliente viene invitato ad inserire le proprie credenziali di accesso al portale Iliad in modo da accedere all’area personale e sfruttare la promozione. Ed è qui che scatta la truffa: all’utente viene richiesto il codice della carta di credito per effettuare la ricarica ed ottenere il 100% di bonus. Se l’utente ci casca, per il suo conto (fino al blocco) è la fine, poiché nel giro di poche ore partiranno una serie di accrediti che se non fermati in tempo sono in grado di prosciugare le risorse.

Come difendersi

Ovviamente, lo ribadiamo, non esiste alcuna promozione Iliad che promette il 100% di ricarica gratis. Non lasciatevi trarre in inganno dalla grafica del sito molto simile a quella dell’originale, controllate sempre l’url cui venite reindirizzati e contattate il servizio clienti quando volete verificare l’attendibilità di un’offerta commerciale di Iliad come di qualsiasi altro operatore.