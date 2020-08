Stadia Pro: 3 mesi agli utenti Chromebook, ma niente Italia

Matteo Tontini,

Google offre adesso agli utenti un ulteriore incentivo per acquistare un Chromebook: un sacco di giochi su cloud che potrebbero impreziosire l’acquisto del laptop. Il gigante della tecnologia regala infatti ai possessori di Chromebook una prova gratuita di tre mesi di Stadia Pro, ma non in Italia. Non è da escludere comunque che in futuro la promozione venga estesa anche ai giocatori del Bel Paese.

Inoltre, sarà necessario essere in possesso di un sistema distribuito non prima di giugno 2017 e si dovranno comunque acquistare i giochi che non sono inclusi con l’iscrizione, ma è già una soluzione valida, quella di BigG, per avvicinare ai propri computer una nuova fetta di pubblico, quella che è almeno parzialmente interessata a provare Google Stadia.

Non è così sorprendente che Google faccia una mossa del genere. Il colosso della ricerca è ancora determinato a far crescere Google Stadia e vuole anche diffondere il suo Chrome OS. Il servizio è potenzialmente una buona vetrina per i Chromebook: anche una macchina entry-level può teoricamente riprodurre gli ultimi giochi quasi come un modello premium. Probabilmente nessuno o quasi comprerà un Chromebook apposta per Stadia, ma è comunque qualcosa che potrebbe incidere sulla decisione di acquistare o meno un laptop di BigG.

A proposito di Stadia, di recente l’azienda di Mountain View ha deciso di tagliare il prezzo della Premiere Edition, gli utenti hanno quindi la possibilità di acquistarla a 99,99 euro anziché a 129 euro. Vale però la pena tenere presente che il pacchetto non include più tre mesi di Stadia Pro.