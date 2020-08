Galaxy Z Fold2 5G: tutte le info ufficiali di Samsung

Redazione Webnews,

Galaxy Z Fold2 5G, il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung, è stato tra i protagonisti dell’evento Unpacked 2020, ma l’azienda sudcoreana ha preferito non oscurare i due nuovi top di gamma, Galaxy Note20 e Note20 Ultra 5G, e fornire tutti i dettagli sul Galaxy Z Fold2 5G per l’evento che si terrà il 1° settembre prossimo in sostituzione della partecipazione di Samsung all’edizione 2020 dell’IFA.

Nell’ufficializzare il dispositivo, però, Samsung, ha confermato quanto già trapelato nelle ultime settimane: il nuovo dispositivo pieghevole sarà dotato di due display Infinity-O edge-to-edge, quasi senza cornice: lo schermo sulla cover è da 6,2 pollici, mentre l’ampio schermo principale è da 7,6 pollici.

Entrambi gli schermi sono più grandi di quelli del predecessore di Galaxy Z Fold 2 5G, il Galaxy Fold. Samsung ha confermato anche che il nuovo smartphone pieghevole sarà disponibile in due diverse colorazioni, Mystic Black e Mystic Bronze. Sotto la scocca troviamo anche una batteria da 4,500 mAh, ma per la scheda tecnica completa bisognerà attendere ancora qualche settimana.