Xbox Series X uscirà a novembre. È ufficiale

Redazione Webnews,

Xbox Series X sarà disponibile in tutto il Mondo il prossimo novembre, in data ancora da definire. La conferma è arrivata direttamente da Microsoft, che riuscirà quindi a mantenere la promessa di far uscire la nuova ed attesissima console per la fine del 2020 e giusto in tempo per la corsa ai regali di Natale.

E se questa è sicuramente un’ottima notizia, l’annuncio di Microsoft arriva anche con una cattiva notizia per i fan della saga di Halo, che fino a ieri erano certi di poter giocare il nuovissimo capitolo, Halo Infinite, già entro la fine di questo 2020.

Microsoft ha conferma che l’uscita di Halo Infinite è stata rimandata al 2021, in data da definire. Il motivo di questo slittamento, spiegano da Microsoft, è legato anche alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare gli ultimi ritocchi all’ambizioso e imponente titolo di punta di Microsoft e 343 Industries.

Nessuna conferma da parte di Microsoft, invece, sul prezzo di vendita di Xbox Series X, ma siamo certi che nelle prossime settimane – con largo anticipo rispetto all’uscita – l’azienda di Redmond fugherà gli ultimi dubbi.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020