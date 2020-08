Telegram introduce le videochiamate

Le videochiamate su Telegram sono finalmente realtà. In occasione dei 7 anni di vita di Telegram e del traguardo dei 400 milioni di utenti, l’azienda fondata dall’imprenditore russo Pavel Durov ha mantenuto la promessa fatta qualche mese fa.

Telegram aveva anticipato l’arrivo delle videochiamate di gruppo, ma per quello ci vorrà ancora un po’ di tempo. Già da oggi, però, gli utenti di Telegram per Android possono già aggiornare l’app e iniziare subito ad effettuare le videochiamate, mentre gli utenti di iOS dovranno attendere ancora qualche settimana.

Telegram spiega che è possibile avviare una videochiamata dalla pagina del profilo del proprio contatto, e accendere o spegnere la videocamera in qualsiasi momento durante le chiamate vocali.

Le videochiamate di Telegram supportano la modalità picture-in-picture e, cosa ancora più importante, sono protette con la crittografia end-to-end:

Per confermare la tua connessione, confronta le quattro emoji mostrate sullo schermo per te e per il tuo partner di chat – se corrispondono, la tua chiamata è protetta al 100% grazie alla crittografia collaudata nel tempo usata sia nelle chat segrete che nelle chiamate vocali di Telegram.