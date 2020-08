The Sims 4, arriva l’espansione di Star Wars

Redazione Webnews,

L’universo di Star Wars sta per sbarcare nel mondo di The Sims 4. In occasione della Gamescom 2020, Electronic Arts ha svelato la nuova espansione per il famoso gioco di simulazione della vita realtà: Viaggio a Batuu. E la buona notizia è che non bisognerà attendere molto per poterla avere.

Viaggio a Batuu, in uscita l’8 settembre prossimo, porterà con sé una valanga di nuovo materiale in arrivo dal franchise di Star Wars, dai personaggi più recenti come Rey e Kylo Ren con le immancabili spade laser, ma ci sarà spazio anche per il celebre Millennium Falcon e per gli Stormtroopers:

I suoi Sims sono ormai ben lontani da casa: dal Millennium Falcon alla movimentata taverna fino agli abiti caratteristici di Batuu, saranno circondati dalle immagini e dai suoi iconici di Star Wars. Socializza con la popolazione aliena per capire come mai Batuu è diverso da qualsiasi altro pianeta. Quando il tuo Sim torna a casa, fai che porti con sé nuovi arredi e ricette ispirati dai viaggi, gioca una partita di sabacc oppure organizza un divertente allenamento con la spada laser.

E se questa premessa non vi ha già messo l’acquolina in bocca, sappiate che la nuova espansione porterà con sé anche una vera e propria storia:

La Resistenza, il Primo Ordine e le Canaglie si contendono il controllo di Batuu, ma saranno le gesta dei tuoi Sims a determinare che lo otterrà. Mentre i Sims affronteranno sfide e missioni speciali, sarai tu a far pendere l’ago della bilancia. La tua influenza non solo modificherà lo scenario, ma sbloccherà anche premi con l’accesso a caccia stellari, nuovi abiti e missioni cruciali a Batuu.

Superando le missioni, spiega Electronic Arts, si faranno guadagnare punti reputazione per i nostri Sims. Avremo inoltre la possibilità di schierarci: potremo scegliere di aiutare Kylo Ren ad individuare la base della Resistenza o unirci a Rey e Vi Moradi nella lotta contro il Primo Ordine.

Viaggio a Batuu per The Sims 4 sarà disponibile dall’8 settembre 2020 per PC, Xbox One e PlayStation 4.